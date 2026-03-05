Сподели close
Предвиденото за днес изслушване в пленарна зала на служебния заместник-министър на енергетиката и изпълнителния директор на АЕЦ ''Козлодуй'' Иван Андреев във връзка с ''ескалиращи разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на 5-и 6-и блок през 2026 г.'', беше отложено за следващата седмица, предаде репортер на ФОКУС. 

Изслушването бе предвидено като първа точка, а вносител е депутатът от ''Възраждане" Йордан Тодоров. 

В началото на заседанието председателят на Народното събрания Рая Назарян заяви от трибуната, че е постъпило писмо от Иван Андреев, с което информира, че поради "лична ангажираност на него и на неговите заместници с изключително отговорни и предстоящи пускови операции на шести енергоблок, няма да може да участва в заседание на парламента тази седмица и заявява готовност изслушването да се проведе следващата седмица". Назарян съобщи, че изслушването се отменя за следващата седмица.

Все пак служебният заместник-министър на енергетиката и  председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски ще бъдат изслушани по въпроса с повишените сметки за ток и хилядите подадени жалби за това от български граждани в последните месеци.