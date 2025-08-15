ЗАРЕЖДАНЕ...
Изслушват кандидатите за новата Антикорупционна комисия следващия петък
Заседанието ще се проведе в петък от 10:30 часа, а кандидатите ще бъдат изслушани по азбучен ред.
Комисията ще допусне до изслушване и адвокат Аделина Натина, която не бе допусната на последното заседание заради непълно в документите.
Останалите трима кандидати са Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков.
