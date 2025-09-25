ЗАРЕЖДАНЕ...
Изслушват в комисия и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради безводието
©
Той ще отговаря пред депутатите за това какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност, както и каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на България.
Припомняме, че преди седмица това изслушване се провали заради липса на кворум.
Още по темата
/
Владимир Бибов: Тези около 3,7 млрд. лв. са за критичните точки, където водоподаването е поставено под сериозен риск
08:28
Зафиров след заседанието на Националния борд по водите: Има цели области, които са лишени от европейско финансиране
24.09
Манол Генов с отговор за водната криза: Проблемът не е от 16 януари, когато встъпи правителството
21.09
Още от категорията
/
Манолов, КТ "Подкрепа": Съгласен съм осигуровката за пенсии да скочи с 1% още от 1-ви януари, но на МВФ отдавна нищо не дължим
24.09
Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролуки и възможност да се измъкнеш
24.09
Външният министър: Любомир Киров има издаден български паспорт, може свободно да напусне Украйна
24.09
Шулева: Както сме тръгнали по пързалката, особено с дефицитите, ще се озовем в критична ситуация в следващите години
24.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Манолов, КТ "Подкрепа": Съгласен съм осигуровката за пенсии да ск...
23:01 / 24.09.2025
Кога е важно да подпишем анекс към трудовия си договор
22:45 / 24.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.