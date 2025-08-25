Тема № 8 бе изтеглена днес в МОН за задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.По нея ще работят учениците, които са избрали да се явят на тема или на тест по теория на професията.В рамките на днешния изпит ще има и защита на дипломни проекти от учениците, които са избрали тази възможност.В сесията полагат матури ученици, които не са се явили на предишни изпити или са положили изпита неуспешно, както и такива, които вече имат диплома за средно образование, но желаят да променят оценката си, за да кандидатстват в университет.Резултатите от днешната сесия ще бъдат обявени до 5 септември.