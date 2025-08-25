ЗАРЕЖДАНЕ...
Изтеглиха тема 8 на матурата за придобиване на професионална квалификация
©
По нея ще работят учениците, които са избрали да се явят на тема или на тест по теория на професията.
В рамките на днешния изпит ще има и защита на дипломни проекти от учениците, които са избрали тази възможност.
В сесията полагат матури ученици, които не са се явили на предишни изпити или са положили изпита неуспешно, както и такива, които вече имат диплома за средно образование, но желаят да променят оценката си, за да кандидатстват в университет.
Очаква да се явят над 3 500 младежи.
Резултатите от днешната сесия ще бъдат обявени до 5 септември.
Още по темата
/
Теодора Тодорова: Промените в Закона за предучилищното и училищното образование задълбочават безсмислието на НВО след 7. клас и ще затруднят допълнително децата
05.08
Още от категорията
/
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
12:58
Експертът Габриела Руменова с препоръки преди първия учебен ден: Много често изкуственото завишаване на цените е съпроводено с уж намаление
11:07
Владимир Митев за румънската инфлация: България се дава за пример за по-ефективно събиране на ДДС
10:22
Икономист: Изместени са младите и най-неопитните и необразованите. Работници не се намират заради ниските заплати
09:11
Заради шарката по животните: Шефът на БАБХ и главният държавен ветеринарен инспектор са в Брюксел
08:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.