след съседска забележка 67-годишен мъж, съобщиха роднини на починалия за Про Нюз Добрич.
Георгиев е добре познат и уважаван сред своите съграждани. Той е бил фоторепортер в местния вестник – първоначално "Ленински зов“, а след 1990 г. и до днес – "Добруджански глас“.
В продължение на дълги години той поддържа и собствено фотографско ателие в добруджанския град. Освен с художествена фотография, се занимава и с изработка на сувенири и уникати, полиграфия и сито-печат. През последните 15 години Динко Георгиев е член на Контролния съвет на Кооперация "Демокрация“.
Поклонението и опелото ще се състоят на 20 август. От 9:00 до 11:30 часа във фотографското ателие близки, приятели и познати ще могат да си вземат последно сбогом в поклонение, а от 12:00 часа в местния гробищния парк ще бъде погребението, съобщават близките.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.