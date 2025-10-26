На 26 октомври 2025 г., на своя имен ден, ни напусна нашият дългогодишен колега, приятел и неизменна част от семейството на Ансамбъл "Пирин“ - Димитър Кушлев.С усмивката си, с добротата и обичта, които излъчваше, Димитър Кушлев остави светла следа в сърцата на всички, които го познаваха и всички, които са се докосвали до него чрез сцената, съобщиха от Ансамбъл "Пирин"."Във всяко негово движение се усещаха любовта към България, към хората и към изкуството, на което беше отдаден с цялото си сърце. Той ще остане завинаги част от нашия ансамбъл, от нашите спомени, от нашия дух! Почивай в мир, скъпи приятелю! Твоят танц ще продължава да живее във всеки от нас!", допълват от ансамбъла.Поклонението ще се състои на 27.10.2025 г. от 10:00 до 11:00 ч. в зала "Яворов“,а погребението – от 14:00 ч. в Централния гробищен парк – Велинград.