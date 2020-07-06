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Èçâúíðåäåí áðèôèíã! Ãåíåðàëúò è Àíàíèåâ îòíîâî åäèí äî äðóã!
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 11:34 / 06.07.2020Êîìåíòàðè (16)639
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Âàæíî ïðåññúîáùåíèå îò ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, êîåòî Plovdiv24.bg ïóáëèêóâà áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà:

"Äíåñ, 6 þëè, â 13.00 ÷àñà â ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî (êîíôåðåíòíà çàëà, åò. 4) âúâ âðúçêà ñ åïèäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ ùå äàäàò ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ, ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåíåðàë-ìàéîð ä-ð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè, ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. Àíãåë Êóí÷åâ è èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà ìàã. ôàðì. Áîãäàí Êèðèëîâ".



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4224
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Äà íå ñà ëþáîâíèöèðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Òîâà ìîæåøå äà ñòàíå ìàðò è àïðèë ....ïèê è ñïîêîéñòâèå , à ñåãà èçìàìíî ðàâíîâåñèå
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Ñ÷åòîâîäèòåë, êîéòî å ìèíèñòúð íà çäðàâåîïàçâàíåòî è êîðåìåí õèðóðã, êîéòî å âèðóñîëîã. Å ìè äóõàéòå ãî, áàñè
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Ìàñêè íà çàêðèòî êîãà ùå ñè ñëîæàò?!
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Êàêâà èçâúíàðåäíà íîâèíà,îòäúõíàõ ñè ,÷å ñà îòíîâî çàåäíî!!!!
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È äâàìàòà ðŸ¤®ðŸ¤®ðŸ¤®ðŸ¤®ðŸ¤®
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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16 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 âúâ Âàðíà
11:03 / 05.07.2020
Ðåêîðä: Çà ïúðâè ïúò òîëêîâà ìíîãî íîâîçàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ çà 24 ÷àñà â Áúëãàðèÿ
05:39 / 04.07.2020
2 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 âúâ Âàðíà
07:45 / 06.07.2020
Ñïàñèõìå ëè ëåòíèÿ ñåçîí? Ïëàæîâåòå ïî ðîäíîòî ìîðå ñà ïúëíè, íÿìà ñâîáîäíè õîòåëè
15:30 / 04.07.2020
Øåôúò íà "Ïèðîãîâ" ñ ïðîãíîçà, êîÿòî öÿëà Áúëãàðèÿ ÷àêàøå
10:54 / 04.07.2020
×àðîâíà ðåïîðòåðêà îò ÁÍÒ ñúæàëè æåñòîêî, ÷å å èçáðàëà äà ïî÷èâà íà ðîäíîòî ìîðå
17:01 / 04.07.2020
Êúöè Âàïöàðîâ èçâàäè íåâåðîÿòåí êúñìåò, ïîëó÷àâà 400 áîíà îò äúðæàâàòà
15:32 / 04.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
×åðíî ìîðå â Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
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