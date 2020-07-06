ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
|Èçâúíðåäåí áðèôèíã! Ãåíåðàëúò è Àíàíèåâ îòíîâî åäèí äî äðóã!
"Äíåñ, 6 þëè, â 13.00 ÷àñà â ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî (êîíôåðåíòíà çàëà, åò. 4) âúâ âðúçêà ñ åïèäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ ùå äàäàò ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ, ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåíåðàë-ìàéîð ä-ð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè, ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. Àíãåë Êóí÷åâ è èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà ìàã. ôàðì. Áîãäàí Êèðèëîâ".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4224
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/704 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (16)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 1 ÷. è 7 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 41 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 45 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 50 ìèí.
+1
ïðåäè 2 ÷. è 45 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 53 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 59 ìèí.
+1
ïðåäè 3 ÷. è 4 ìèí.
+1
ïðåäè 3 ÷. è 5 ìèí.
+1
ïðåäè 3 ÷. è 13 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
16 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 âúâ Âàðíà
11:03 / 05.07.2020
2 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 âúâ Âàðíà
07:45 / 06.07.2020
Øåôúò íà "Ïèðîãîâ" ñ ïðîãíîçà, êîÿòî öÿëà Áúëãàðèÿ ÷àêàøå
10:54 / 04.07.2020
Êúöè Âàïöàðîâ èçâàäè íåâåðîÿòåí êúñìåò, ïîëó÷àâà 400 áîíà îò äúðæàâàòà
15:32 / 04.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS