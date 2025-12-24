Извънредна организация по пътищата днес, очаква се засилен трафик
В област Благоевград е въведено реверсивно движение в участъка от път E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ "Струма“ и пътен възел "Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни. Осигурени са две ленти в посока "Кулата" и една лента в посока София.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в почивните дни за посрещане на Коледа и Нова година да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозите на метеоролозите са за понижение на температурите като в нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг.
