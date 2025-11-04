Извънредна ситуация в АЕЦ "Козлодуй"
Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна.
Случаят е от вчерашния ден. Всичко е под контрол, ситуацията е овладяна.
