Има изгорял захранващ блок на I система за безопасност на пети блок на АЕЦ "Козлодуй". Това научиот собствени източници.Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна.Случаят е от вчерашния ден. Всичко е под контрол, ситуацията е овладяна.