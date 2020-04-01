ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Èçâúíðåäíî: Äåïóòàò ó íàñ å çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ!
Äåïóòàòúò, êîéòî å ïîëîæèòåëåí çà COVID-19 å Õàñàí Àäåìîâ, ïðåäñòàâèòåë íà ÄÏÑ.
Äíåñ âñè÷êè äåïóòàòè ùå áúäàò ïîäëîæåíè íà òåñò çà îïàñíèÿ êîðîíàâèðóñ â äâå áîëíèöè â Ñîôèÿ. Ùå áúäàò òåñòâàíè è âñè÷êè ïðåäñòàâèòåëè íà ïàðëàìåíòàðíàòà àäìèíèñòðàöèÿ - êâåñòîðè, ñåêðåòàðè, ïåðñîíàë.
Äîïúëíèòåëíî ïðåäñòîè äà ñå âçåìå ðåøåíèå äàëè äà áúäå ïîñòàâåí ïîä êàðàíòèíà ïàðëàìåíòà, êàêòî è äàëè ïðåäñòîÿùîòî ãëàñóâàíå íà áþäæåòà äà áúäå îòëîæåíî.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1568
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/262 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (85)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 1 ìèí.
0
ïðåäè 14 ìèí.
0
ïðåäè 51 ìèí.
0
ïðåäè 59 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 10 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 47 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 55 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 59 ìèí.
+1
ïðåäè 2 ÷. è 5 ìèí.
+1
ïðåäè 2 ÷. è 10 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áðóòàëíî ñðåùó Ñëàâè: Ìîðàëíîòî äúíî íà ìóòðî÷àëãàðÿ å áåçäúííî
08:34 / 30.03.2020
Òðèìà íîâè ñ COVID-19 âúâ Âàðíà!
08:44 / 31.03.2020
354 ñà âå÷å çàðàçåíèòå ó íàñ, 17 îò òÿõ âúâ Âàðíà
08:30 / 30.03.2020
Ìëàä äåâíåíåö å õîñïèòàëèçèðàí ñ êîðîíàâèðóñ â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà
21:32 / 30.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS