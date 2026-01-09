Във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение, банковият сектор в България предприема допълнителни мерки с цел да осигури максимално удобен, бърз и организиран процес за гражданите и бизнеса.За да се улесни обмяната на банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове в страната ще работят извънредно в съботните дни през месец януари. Това ще даде възможност на клиентите да извършат необходимите операции в по-удобно за тях време и при по-добра организация.- Обмяната на левове в евро се извършва по фиксирания курс.- Не се начисляват такси.- Няма лимити за сумите, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка.- Клиенти и неклиенти на съответната банка се третират идентично.- Възможно е да се изисква попълване на документи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).Банкови клонове с извънредно обслужванеБургас – ж.к. Братя Миладинови 38Варна – бул. Владислав Варненчик 92Велико Търново – ул. Мармарлийска 37Пловдив – ул. Христо Г. Данов 6Плевен – бул. Васил Левски 152Русе – ул. Добри Немиров 7Стара Загора – бул. Цар Симеон Велики 2София – бул. Ал. Стамболийски 73София – ж.к. Разсадника, бл. 129–130Варна – бул. Владислав Варненчик 186Бургас – ул. Фердинандова 2Пазарджик – ул. 11-ти август 2Перник – пл. Кракра 2Плевен – пл. Свобода 25Пловдив – ул. Васил Априлов 20Русе – ул. Атанас Буров 5София – ул. Фритьоф Нансен 9София – бул. Александър Малинов 40София – бул. Царица Йоанна 15Стара Загора – бул. Руски 50Благоевград – ул. Тодор Александров 23Бургас – ул. Успенска 1Варна – ул. Преслав 61Пловдив – бул. Цар Борис III – Обединител 70София – ул. Врабча 6София – бул. Княгиня Мария-Луиза 88Благоевград – бул. "Васил Левски“ №1Бургас – ул. "Транспортна“, Мол Бургас ПлазаБургас – ул. "Янко Комитов“ №6, Мол Галерия Бургас, партерВарна – ул. "Мусала“ 3Варна – ул. "Андрей Сахаров“ №2Пазарджик – бул. "България“ №9–11Плевен – бул. "Данаил Попов“ №18Пловдив – ул. "Антим I“ №2БПловдив – ул. "д-р Георги Странски“ №3, Пловдив Плаза МОЛ, партерРусе – ул. "Александровска“ №1–3София – ул. "Ал. Екзарх“, бл. 224, вх. АСофия – ул. "Луи Пастьор“ №30София – бул. "Ломско шосе“, бл. 171София – бул. "Черни връх“ №100София – ул. "Околовръстен път“ 214София – бул. "Арсеналски“ 2, Park Center, ниво -1София – бул. "Цариградско шосе“ 115, The MallСофия – бул. "Ситняково“ №48, Сердика Център, ниво -1Стара Загора – бул. "Цар Симеон Велики“ №107АХасково – пл. "Свобода“ 7Банско – ул. "Глазне“ 7Боровец – хотел "Рила“Бургас – ул. "Александровска“ 58Варна – бул. "Владислав Варненчик“ 186Варна – бул. "Генерал Колев“ 113Пловдив – ул. "Перущица“ 8Стара Загора – бул. "Цар Симеон Велики“ 104София – бул. "Цариградско шосе“ 115ЗСофия – ул. "Околовръстен път“ 214София – бул. "Александър Стамболийски“ 101София – бул. "Царица Йоанна“ 15София – бул. "Ситняково“ 48София – бул. "Арсеналски“ 2София – бул. "Черни връх“ 100Пловдив – бул. Менделеев 2БСофия – бул. Тодор Александров 109–115Благоевград – ул. "Цар Шишман“ №22Бургас – ул. "Александровска“ №22Варна – ул. "П. Каравелов“ №9Велико Търново – ул. "Васил Левски“ №13Плевен – ул. "Васил Левски“ №121Пловдив – ул. "Иван Вазов“ №4Русе – пл. "Света Тройца“ №5София – пл. "Света Неделя“ №7София – бул. "Скопие“ №1София – бул. "Ситняково“ №48, сутеренно ниво -1София – бул. "Цариградско шосе“ №115София – ж.к. Младост, ул. "Филип Аврамов“ №3София – бул. "Черни връх“ №100София – бул. "България“ №69Стара Загора – бул. "Симеон Велики“ №126Благоевград – бул. "Васил Левски“ №13Бургас – ул. "Янко Комитов“ №6Варна – бул. "Съборни“ №58АВраца – ул. "Лукашов“ 5Пловдив – ул. "Бетовен“ 5Пловдив – бул. "Руски“ №54Разград – ул. "Искър“ №1София – бул. "Андрей Сахаров“ №14София – бул. "Цариградско шосе“ №115З, ет. 1София – ж.к. Люлин 4, бул. "Панчо Владигеров“, бл. 442София – бул. "Гоце Делчев“ №35Стара Загора – ул. "К. Ганчев“ №54Хасково – ул. "Скопие“ 1Ямбол – пл. "Освобождение“ 7Важно: Всеки банков клон работи с различно извънредно работно време. Клиентите следва да проверяват актуалната информация на сайта на съответната банка.Извънредна работа на касите на БНБ и "Дружество за касови услуги“ АДПоради увеличения брой клиенти, касовите центрове на БНБ и "Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно на следните дати:10.01.2026 г. (събота)17.01.2026 г. (събота)24.01.2026 г. (събота)31.01.2026 г. (събота)Касов център на БНБ – СофияАдрес: гр. София, м. "Полигона“, ул. "Михаил Тенев“ 10Работно време: 8:30 – 15:45 ч. (без прекъсване)Извършвани операции:Обмяна на банкноти и монети от левове в евро за физически лица.Обмяна на монети за юридически лица (включително извадени от обращение, с неизтекъл срок).София (Овча купел) – ул. Иван Хаджийски 16Плевен – ул. Климент Охридски 58БПловдив – бул. Ягодовско шосе 2Варна – ул. Цариброд 23Бургас – ул. Александър Велики 8Работно време: 8:30 – 16:00 ч.Почивка: 12:00 – 12:30 ч.Извършва се обмяна на банкноти и монети от левове в евро, включително такива, извадени от обращение, с неизтекъл срок.