"Безчинствата с Изборния кодекс продължават. Днес в 13.52 ч. се свиква заседание на Правна комисия за днес 14.15ч. с точка единствена:
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 51-654-01-10, внесен от Костадин Тодоров Костадинов, Петър Николаев Петров и Цончо Томов Ганев на 22.01.2026 г.", възропта тя.
"Целта е все пак да се въведе ограничение за гласуване на българските граждани извън държавите - членки на Европейския съюз. Не повече от 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства. Свалената от власт коалиция със съдействието на "Възраждане" не се отказва да се гаври с българските граждани. Този път като лишава стотици от тях от възможността да гласуват на предстоящите предсрочни Парламентарни избори", обясни Йорданова.
"Възраждане" настоява за въвеждане на 100% машинно гласуване с хартиен контролен отпечатък, като определя хартиения вот като основен риск за честността на изборите.
Извънредно заседание на Комисията по правни въпроси за изборния кодекс
