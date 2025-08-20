ЗАРЕЖДАНЕ...
КЕВР определи компенсациите за битовите потребители на ток за месец юли
© Фокус
Ежемесечното определяне на компенсациите е задължение на регулатора съгласно измененията в Закона за енергетиката, в сила от 1 юли 2025 г.
Съгласно текстовете компенсацията се определя като разлика между постигнатата от съответния краен снабдител средно претеглена цена на закупените количества на борсовия пазар на електрическа енергия, от една страна, и определената с решение на КЕВР базова стойност на електрическата енергия за 1 MWh – от друга. При определяне на конкретния размер на компенсациите КЕВР прилага предвидените в нормативната уредба корекционни механизми, насочени към предотвратяване на недобросъвестни практики на крайните снабдители.
За периода 01.07.2025 г.–31.07.2025 г. компенсациите за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител, са определени в размер на :
1. За битовите крайни клиенти на "Електрохолд Продажби" ЕАД – 49,50 лв./MWh, без ДДС;
2. За битовите крайни клиенти на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД – 49,60 лв./MWh, без ДДС;
3. За битовите крайни клиенти на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД – 49,61 лв./MWh, без ДДС;
4. За битовите крайни клиенти на "Златни Пясъци" ООД – 72,05 лв./MWh, без ДДС;
Още по темата
/
Вторият по големина вятърен парк в България произвежда зелена електроенергия в землището на Казанлък
14.08
Прогноза: От износител на електроенергия България е напът да покрива зимното си потребление с внос
30.07
Енергиен експерт: Начинът, по който се определя цената на електроенергията, води до нейното повишаване
23.06
Милиарди евро загуби от чакане за присъдиняване на ВЕИ централи към мрежата – основният губещ е потребителят
16.05
Енергиен експерт предупреди: Цените на тока няма да паднат скоро, 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" няма да решат проблема
22.04
Още от категорията
/
Засилени проверки в затворите: Крият телефони в пъпеши и печки, а роднини напояват дрехи с наркотици
17:02
Процентът на хората с неудовлетворени медицински нужди у нас е над 20 пъти по-нисък от този на гърците
16:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.