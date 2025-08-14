ЗАРЕЖДАНЕ...
КЕВР погва ВиК дружествата заради безводието в страната
Фокус на проверката ще бъдат изпълнението на нивата на показателите на качеството – загуби на вода във водопроводната мрежа, зониране на водопроводната мрежа, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, както и реализираните за целта инвестиции от ВиК дружествата, които извършват своята дейност на територията на областните градове в страната.
След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работната група ще изготви доклад за резултатите от проверката.
