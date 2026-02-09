КФН предупреди: До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след това ще има ограничения!
В регулатора е засечена практика, при която чрез фалшиви или подправени документи се правят промени в управлението на криптокомпании – без знанието и съгласието на реалните собственици. Така в регистрите се вписват нови управители или законни представители, което създава риск както за самите дружества, така и за техните клиенти.
От КФН подчертават, че подобни действия могат да доведат до сериозни финансови щети и да подкопаят доверието в криптосектора. Рискът е особено засилен в настоящия преходен период, в който значителна част от компаниите, вписани в регистъра по § 5, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на криптоактиви (ЗПКА), продължават да предоставят услуги в преходния период съгласно европейската регулация MiCA.
"Защитата на инвеститорите и доверието в пазара са абсолютен приоритет за Комисията за финансов надзор. Опитите за злоупотреби засягат пряко сигурността на клиентските средства и стабилността на сектора. Затова КФН призовава дружествата към повишена бдителност при условия на засилен мониторинг от страна на регулатора“, заяви заместник-председателят Деница Величкова.
Какви мерки препоръчва КФН
Една от основните препоръки на регулатора е криптодружествата да активират безплатната услуга за SMS-уведомяване на Агенцията по вписванията. Тя позволява компаниите да бъдат информирани в реално време при подадено заявление по тяхната партида в Търговския регистър и да реагират своевременно при опит за злоупотреба.
Освен това КФН съветва дружествата:
· редовно да проверяват партидите си в Търговския регистър, включително за промени в управлението;
· да следят за регистрация на фирми със сходни наименования, които биха могли да заблудят клиенти;
· да ограничат и контролират достъпа до електронни подписи и документи, използвани за заявяване на обстоятелства.
Какво да се прави при съмнително вписване
При съмнения за неправомерни промени в Търговския регистър КФН препоръчва незабавно да бъдат подадени сигнали до Агенцията по вписванията, прокуратурата и до самата Комисия за финансов надзор. Законът дава възможност такива вписвания да бъдат оспорвани и по съдебен ред.
MiCA и срокът до 1 юли 2026 г.
Комисията напомня, че европейският регламент MiCA въвежда обща рамка за регулиране на криптоактивите в ЕС. До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след който услуги с криптоактиви ще могат да се предлагат само от лицензирани дружества.
До тогава КФН ще продължи засиления мониторинг на сектора и ще поддържа диалог с компаниите, които се подготвят лицензиране, като апелира за повишено внимание и навременни действия за защита на бизнеса и клиентите.
