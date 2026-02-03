Сподели close
Комисия за финансов надзор предупреждава за опасна практика в криптосектора, след като са установени т.нар. "кражби на криптокомпании“. Става дума за вписване на управители в Търговския регистър без знанието на действителните собственици, чрез използване на фалшиви документи.

Това заявява пред Дарик радио Десислава Ласкова, директор на дирекция "Регулаторни режими на инвестиционната дейност – инвестиционни посредници и доставчици на услуги за криптоактиви“ в КФН. По думите ѝ подобни измами създават сериозни рискове както за лицензирането на дружествата, така и за неправомерни действия от тяхно име – включително теглене на кредити.

Интервюто се случва в момент, в който изтича срокът за подаване на заявления за издаване на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви като се наблюдава сериозна разлика в управленската култура между регулирания финансов сектор и част от криптобизнеса, функциониращ до момента в почти нерегулирана среда. В същото време е налице нарастваща ангажираност от страна на компаниите да приведат дейността си в съответствие с новите правила, което е важна стъпка към изграждането на по-зрял, прозрачен и устойчив криптопазар.

На този фон КФН вече прилага европейския регламент MiCA, който въвежда единна правна рамка за криптоактивите в ЕС. До 1 юли 2026 г. действа преходен период, след който доставчици без лиценз няма да могат да оперират на пазара.

КФН е компетентният орган за надзора на криптоактивите в България, с изключение на токените за електронни пари, които са под контрола на Българска народна банка.

От осем подадени заявления за лиценз:

– една компания вече получи лиценз (инвестиционен посредник);

– три заявления са в процес на разглеждане;

– четири компании получиха отказ още на етап проверка за пълнота, поради липса на значителна част от изискуемите документи и проблеми с комуникацията.

"С циркулярно писмо поканихме компаниите на срещи, което е утвърдена практика за комуникация от страна на Комисията за финансов надзор. Целта ни е да водим открит диалог със сектора и да дадем конкретни насоки на дружествата как да подготвят документацията си за лиценз, така че тя да отговаря в пълен обем на изискванията на регламента MiCA и на националната нормативна рамка“, посочва Ласкова.

КФН напомня, че лицензионната процедура отнема между 4 и 6 месеца, поради което компаниите, които искат да продължат дейността си легално след края на преходния период, трябва да подадат документи най-късно до 16 февруари.

Повече информация за пазара на криптоактиви и регулаторната дейност на Комисия за финансов надзор ще откриете в специалната секция на КФН за криптоактиви на официалния ѝ сайт. https://www.fsc.bg/kriptoaktivi/