Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува нов factsheet с насоки за т.нар. "финфлуенсъри“, насочени към отговорното популяризиране на финансови продукти и услуги в социалните мрежи. Комисията за финансов надзор (КФН) подкрепя инициативата и препоръчва българските инфлуенсъри да се запознаят с предоставените съвети.Финансовите продукти могат да носят значителни рискове и неточната или подвеждаща информация може да има сериозни последствия. ESMA и КФН обръщат внимание на прозрачността при платени партньорства и лични интереси, точността на публикуваната информация и правилното представяне на рисковите инвестиции.Factsheet-ът предлага конкретни насоки за безопасно и отговорно споделяне на финансово съдържание: бъдете честни, ясни и информирани, като проверявате надеждността на продуктите и платформите, за които публикувате.Дори и да не сте банкер или финансов специалист, все още носите отговорност затова, което публикувате. Заблуждаващите или необмислени публикации могат да навредят на вашите последователи и може да носите отговорност по закон за всеки неблагоприятен резултат за потребителите.Ако получавате пари, подаръци или облаги, за да популяризирате нещо, не го крийте — обявете го открито и ясно. Не в текст с дребен шрифт. Не само хаштагове. Използвайте думи като: "Реклама“, "Платено партньорство“ или "Спонсорирано“ или използвайте интегрирания рекламен банер на платформата.Също така, ако вече инвестирате в това, за което публикувате информация, или бихте могли да се възползвате, ако други го купят — кажете и това.Някои инвестиции, които обикновено се предлагат на пазара от финфлуенсъри —като договори за разлика (CFDs), форекс, фючърси, някои инициативи за колективно финансиране или нестабилни криптовалути — могат да носят много висок риск, включително възможността за загуба на 100 % от капитала, който инвестирате. Уверете се, че това, което казвате, е вярно, точно, ясно и не е подвеждащо. Разграничавайте факти и мнения.Разберете характеристиките на това, което популяризирате, особено ако извеждат на преден план рискови продукти като договори за разлика (CFDs), форекс, фючърси или криптовалути. Бъдете честни. Подчертавайте рисковете, а не само наградите. Не увеличавайте натиска и не създавайте неотложност, като казвате неща като "забогатявайте бързо“. Защото хората могат също и бързо да загубят пари.Ако звучи твърде хубаво, за да е истина, вероятно не е. Популяризирането на подозрителни продукти, платформи или приложения може да доведе до сериозни проблеми за Вас и Вашите последователи. Затова винаги проверявайте дали компанията или платформата е лицензирана, преди да публикувате за нея. В противен случай може да станете съучастник в измама.Когато кажете на някого в какво да инвестира или в какво да избягва да инвестира, това може да се счете за инвестиционен съвет (1). Ако искате да направите това, ще Ви е необходим лиценз, издаден от националния надзорен орган във Вашата държава. Така че, ако не сте лицензирани или упълномощени да предоставяте инвестиционни съвети, не давайте персонализирани препоръки за това какво да се купува, продава или държи.Дори публичното споделяне на Вашето мнение за това дали дадена акция или криптовалута ще се повиши или понижи или популяризирането на инвестиционна стратегия може да се счита за инвестиционна препоръка (2), за която могат да се прилагат правила. В определени случаи, предоставянето на обучително или образователно съдържание може да се разглежда като съвет или препоръка. Декларация за непоемане на отговорност, като например "Това не е инвестиционен съвет“, няма да Ви защити в тези случаи.Ако не разбирате напълно даден продукт, не говорете за него така, сякаш го разбирате. Не се нуждаете от финансова квалификация, за да публикувате, нолошите препоръки могат да доведат до реални щети за Вашите последователи… и за Вас.