Синдикатите искат Народното събрание да гласува вече внесените проектобюджети на държавата, Здравната каса и държавното обществено осигуряване.Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че ако бъде приет удължителен Закон за бюджета около половин милион души, които работят в обществения сектор, няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари."Нека да слушаме тези от площада. Все пак да видим, че 1/6 от българите си искат заплатите. Това искаме да кажем на депутатите. Те искат да знаят точно кой няма да гласува техните заплати - тяхното увеличение, нали после идва Видовден. Това е нужният бюджет на България в момента, тъй като сме 12 без 1 минута и удължителният закон ще направи повече пакости, отколкото този ако се гласува в този вид", заяви пред Пламен Димитров.