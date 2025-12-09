КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
© NOVA
Какви са техните мотиви?
Според Пламен Димитров, президент на КНСБ, за увеличението на възнагражденията в здравеопазването липсва какъвто и да е механизъм, въпреки че бюджетът на НЗОК нараства с около 500 млн. евро.
"Няма гаранция за нищо. В касата пари за увеличение на заплатите няма. Проблемът е в разпределението“, коментира той пред NOVA.
По думите му "от години липсва ясно разписан механизъм как клиничните пътеки осигуряват реални възнаграждения“, а това довежда до натрупване на напрежение: "Час по-скоро трябва да се реши как се финансира трудът в здравеопазването. Това става с колективен трудов договор.“
Според него между 70–80 хиляди работещи в сектора ще бъдат пряко засегнати.
По отношение на голямата план-сметка Димитров коментира, че основната цел на корекциите е била да се намалят разходите и да не се увеличават приходите чрез нови данъци. "Това се случва с този бюджет. Милиард и около 200–300 милиона по-малко ще бъдат събрани, защото няма данък дивидент, няма осигуровки, няма СУПТО“, уточни той.
Димитров подчерта, че бюджетът е "по-малък като цяло“, а преразпределението от БВП е "далеч под 45%“. Това според него е било и очакването на обществото: "И приходът, и разходът да бъдат по-малки — това е постигнато.“
Президентът на КНСБ определи като "скандални“ твърденията, че в бюджетните заплати има "касички“: "Вижте, касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията — това не са касички на никого.“
Той определи подобни твърдения като изпразнени от съдържание и подвеждащи за обществото.
Още по темата
/
Комисията по Бюджет и финанси се събира да разглежда корекциите по план-сметката на държавата утре
08.12
Бивш социален министър: Изтеглянето на бюджета и преразглеждането му спаси страната ни от "румънския сценарий"
08.12
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
08.12
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
08.12
Томислав Дончев за корекциите в Бюджет 2026: Статистиката показва, че вторият опит е по-успешен от първия
08.12
Премиерът Желязков: Оттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, настоящият проект е възможен за социалните партньори
08.12
Любомир Каримански, БНБ: Производителността би трябвало да е нивото на растежа на възнагражденията в обществения сектор, а не е
06.12
Още от категорията
/
Проф. Константинов: Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато - клел се е да бъде обединител на нацията. Всичко друго ще бъде престъпление
08.12
Борислав Гуцанов: Всички уязвими групи в обществото са защитени през бюджета ДОО за 2026 година
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Вълчев за Бюджет 2026: Ще има 10% увеличение на заплатите на перс...
22:52 / 08.12.2025
Проф. Константинов: Смятам, че президентът няма право да скочи в ...
22:51 / 08.12.2025
FT: Николай Младенов може да оглави ръководството на Газа
22:32 / 08.12.2025
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
22:29 / 08.12.2025
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без ...
21:27 / 08.12.2025
Доц. Лозанов: Протестите бяха очаквани, поколението Z е черният л...
21:27 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.