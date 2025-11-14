Няма значително изменение в цените на стоките от така наречената малка потребителска кошница през изминалия месец. Това отчитат от КНСБ, които наблюдават цените на 20 хранителни и един нехранителен продукт. Разликата в ценита за септември и октомври е от 0,1%.Поскъпване има при някои сезонни зеленчуци -с около 3%, като очакванията са тази тенденция да продължи и в следващите месеци. Значително поскъпване е отчетено и приПри цените насе отчита спад, с което се компенсира поскъпването на зеленчуците.По данни на синдикатите обаче се забелязват сериозни разлики в цените в отделните региони у нас."Във видинския регион една търговска верига държи до 90% от пазара. Очевидно е, че в този случай няма как да говорим за каквато и да било пазарна конкуренция. Много често в най-бедните региони цените са най-високи точно поради тази причина. Неясно защо Смолян, който е известен със смилянския боб, държи най-висока цена на белия боб. За брашното, картофите и почти всички стоки регионалните различия са доста силно подчертани. Имаме такива, достигащи до 19 на сто нагоре или надолу", коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.Темата коментира и Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания, в Обедния информационен блок на NOVA NEWS. Тя потвърди, че има задържане на цените. При някои стоки има ръст, при други – намаление и това води до балансиране на цените в малката потребителска кошница.Най-висок е ръстът на– 1 кг. с 6,6%.В малките търговски обекти има значително по-ниска цени в сравнение с по-големите, заяви още Иванова. И даде пример със сиренето, където разликата е около 2,40 лв.Нарастването на цените в големите търговски обекти е с по-бавен темп от този в малките, допълни тя.През зимния сезон се очаква скок на цените, причината – ръст на цените на зеленчуците. Очаква се намаляване на цените на цитрусовите плодове, обясни още експертът.