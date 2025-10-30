КНСБ и КТ "Подкрепа" отменят предупредителния протест
Решението им бе съобщено след извънредното заседание на Съвета за съвместно управление, на което се предложи минималната работната заплата ще бъде 620 евро или 1213 лева през 2026 година и така ще бъде спазен действащият член 244 от Кодекса на труда.
"Това предложение отразява в момента действащото законодателство в Кодекса на труда, че минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната", каза Деница Сачева.
