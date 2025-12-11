КНСБ и КТ "Подкрепа" с акция пред Народното събрание утре
©
Акцията трябва да започне в 8:30 часа.
ФОКУС припомня, че днес правителството обяви, че подава оставка след многобройните протести в цялата страна.
"Протестът трябва да излъчи своите лидери, а те - своите виждания за управлението в прехода към евро. Трябва да има гаранции за това преди гласуването на бюджета иначе ще се наложи да внесен удължителен закон", каза днес премиерът Росен Желязков.
Още по темата
/
Проф. Пламен Киров: Българският народ ще посрещне 1 януари в икономически и политически тежка ситуация
17:04
Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
15:45
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
15:27
Още от категорията
/
Гуверньорът на БНБ се срещна с директора на ESM в Люксембург. За първи път там бе издигнат българският трибагреник
16:30
КЗП забранява "Escape the Room" със сюжет, свързан с производство на наркотично вещество, за лица под 18 години
15:27
Васил Пандов: Проектобюджетът на НЗОК е по-лош от предишния, липсват средства за сестри и специализанти
13:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.