КНСБ провежда среща с представители на ГЕРБ. Тя е част от започналите дискусии с основни политически партии, участващи в изборите за Народно събрание.

Припомняме, че синдикатите изпратиха до правителството и парламента набор от спешни предложения, насочени към защитата на най-уязвимите български граждани от последиците на растящите цени. Конфедерацията настоява също за свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъдена пакетната мярка и да се търси съгласие между държавата, работодателите и синдикатите.

"В петък ГЕРБ-СДС представи своята програма на обществото със сериозна амбиция. Имаме сходство в това, че трябва непременно да се стимулират инвестициите", президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров.

Конфедерацията представи акцентите в Меморандума за социално-икономическо развитие на България, който съдържа визията на работещите хора за приоритетите в ключови сфери през следващите 4 години. В срещата от страна на ГЕРБ участват Томислав Дончев, Деница Сачева, Теменужка Петкова, Костадин Ангелов и Красимир Вълчев.

"При ГЕРБ-СДС икономическите показатели са по високи. Средната работна заплата при тях стига 2500 евро, ние сме на 2225 евро", отбеляза още той.

Димитров обясни, че не намира голямо сходство по отношение на социалната сигурност и уточни, че при КНСБ амбицията е социалните разходи да нараснат със 7,5 млрд. евро. Според президентът на синдикатите пенсиите трябва да продължат да се осъвременяват по швейцарското правило.

"За разлика от партиите, от КНСБ мислим, че данъчно-осигурителната система не може да остане в този вид, в който е", каза още той и посочи, че имат намерение да стигнат до 3,5% растеж в следващите години, а амбицията на ГЕРБ-СДС е 4 – 4,5%.

Томислав Дончев посочи, че има два сценария:

"Ако конфликтът продължи още малко, може да изпитваме още малко затруднения, но ако тази война продължи, ще има тежки последствия", заяви той и допълни:

"Икономиката ни има нужда от допълнителни кадри, ако сме умни, ако сме смели, можем да го направим по най-добрия начин", смята Дончев и допълни, че всичко това резюмира с политическото ръководство на държавата.

"Това, което ни тревожи е, че в последните пет години непрекъснато управляваме в някакви кризи и е непрекъсната предизборна надпревара. А това ни пречи да се развиваме и затова изоставаме", каза Деница Сачева от ГЕРБ и допълни:

"Приетият в последните дни на НС Законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване е нещо, по което беше работено експертно и в диалог, основаваше се на конкретни данни. Мисля, че направихме нещо положително", изтъкна тя и посочи, че същото нещо трябва да бъде постигнато и по отношение на пазара на труда.

Сачева засегна и темата за хората, които не са заети в пазара на труда или вероятно са в сивия сектор.

"4 или 5 години чакаме този анализ за младите хора, които нито учат, нито работят", добави тя и отбеляза, че за ГЕРБ-СДС е важно да се обърне и особено внимание на държавната администрация, когато говорим за пазара на труда, защото случващото се в държавната администрация изисква функционален анализ.