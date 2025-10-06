Асен Василев от "Продължаваме промяната", след като той, Кирил Петков и Лена Бориславова отидоха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
"Въпреки че си получават заплатите, очевидно тази комисия отказва да си върши работата", каза още Василев.
По думите на Лена Бориславова Антикорупционната комисия не желае да събере показанията, защото знае, че истината боли.
