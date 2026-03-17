Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призовава служебното правителство да изпълни приоритетно и без забавяне решението на Народното събрание за мерки срещу ценовия шок от високите цени на петрола и природния газ. Изброените политики, сред които създаване на фонд към Министерство на финансите с вноски от нарасналите реципрочно приходи от ДДС от поскъпналите горива, както и държавни гаранции за разсрочване на лизингови вноски, са разумни и в правилната посока, която е овладяване на инфлационния шок в неговия корен – транспортния бранш.При забавяне на програмата за подпомагане е възможно ценовият шок да прелее от транспорта към потребителските стоки със съществени щети за икономиката и спокойствието на потребителите. Съюзът на международните превозвачи вече обърна внимание, че транспортните фирми намаляват курсовете, тъй като разходите им са се увеличили с 35%, което е особено тежко за малките транспортни компании и дори при намаляване на маржовете на печалба ще бъде прехвърлено в значителна част на крайния потребител.От КРИБ обръщат внимание, че конфликтът в Иран има потенциал да намали около 0.3% от световния икономически ръст и да увеличи глобалната инфлация с 0.5% до 0.6%, според изчисленията на различни финансови институции и инвестиционни банки. За разлика от инфлационната криза през 2021-2022, сега не се очаква съществено разкъсване на веригите за доставки на потребителски стоки, но от друга страна рискът е концентриран в енергийния сектор, който е в основата на логистиката и индустриалното производство. В Европейския съюз пък се наблюдават различни нива на инфлация в различните държави като България е в групата на икономики с по-висок ръст на цените, което повишава опасността както от допълнителен шок върху потребителите, така и от наблюдавания в Румъния най-лош сценарий на стагфлация.Конфедерацията призовава служебното правителство да действа решително и с оглед на чувствителността на българите към промените в цените в непосредствения период след влизането ни в Еврозоната. Всички инфлационни шокове ще отварят възможност за спекулации и хибридни атаки, които да подкопаят доверието в еврото и да припишат повишаването на инфлацията на него. Това е вече и значителен риск за геополитическата ориентация на България, смятат от КРИБ.