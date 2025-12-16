КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО
Исканията бяха внесени от група народни представители от 51-вото Народно събрание. В тях се твърди, че има противоконституционност на части от разпоредби от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“, от Закона за специалните разузнавателни средства и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване“.
Те бяха последно променени със Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ и Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, приети от 51-вия парламент, посочват на сайта си от Конституционния съд.
В изменените разпоредби се предвижда председателите на Държавна агенция "Национална сигурност“, на Държавна агенция "Технически операции“ и на Държавна агенция "Разузнаване“ да се избират с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Увеличава се и броят на заместник-председателите - от двама на трима. Изменя се и досегашният ред председателите на тези агенции да се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет.
