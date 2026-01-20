Сподели close
Конституционният съд образува дело по повод постъпила на основание чл. 97 от Конституцията оставка на президента Румен Радев, съобщиха от съда. 

За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.

В основния закон не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат за оставката, но според експерти финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица.