оставка на президента Румен Радев, съобщиха от съда.
За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.
В основния закон не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат за оставката, но според експерти финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица.
КС образува дело за постъпилата оставка на Радев
