Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Председателят на Конституционния съд Павлина Панова предостави 14-дневен срок на състава на Апелативния съд във Варна, в който той следва да отстрани нередовностите в отправеното искане. То касае спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов продължава да изпълнява задълженията на главен прокурор и дали има законово основание да поставя въпроси за възобновяване на дела, се посочва в сайта на Конституционния съд

От КС посочват, че към този момент не е образувано конституционно дело, тъй като внесеното искане от Варненския апелативен съд не изпълнява изискванията, предвидени в закона.

Варненският апелативен съд е поискал Конституционния съд да уточни дали една нова разпоредба от Закона за съдебната власт, в сила от 21 януари 2025 г., е съвместима с Конституцията. Съдът също така търси тълкуване дали тази норма се прилага само за бъдещи случаи или също и за лица, които преди нейното влизане в сила са били назначени временно за главен прокурор.

В разпореждането си Панова посочва, че при първоначалния преглед е установено, че внесеното искане не отговаря на изискванията за мотивираност, както в Закона за Конституционния съд, така и в правилника за дейността на КС. Като съществено се отбелязва, че съдебният състав не е изтъкнал аргументи за действително противоречие между приложимия закон и Конституцията, а е формулирал само "съмнение", което не е достатъчно основание за внасяне на въпроса пред съда.

Ако посочените недостатъци бъдат отстранени в определения срок, ще бъде образувано конституционно дело. В противен случай председателят на КС ще насрочи заседание, на което съдът ще прецени дали искането да бъде върнато.