Румен Радев, съобщиха от съда.
Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.
Припомняме, че Румен Радев внесе оставката си в Конституционния съд вчера.
След като оставката на държавния глава бъде потвърдена, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.
Тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарни избори.
КС ще гледа оставката на Румен Радев в петък
© Булфото
Още по темата
/
Проф. Константинов за оставката на Радев: Незаконно е! Двама са го правили, единият е в затвора
20.01
Георг Георгиев за оставката на Радев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
20.01
Още от категорията
/
Слави Трифонов: От толкова години "мъртвите души" в избирателните списъци променят резултатите при гласуване
13:44
Борислав Гуцанов: Отпускаме още 5 млн. евро за иновативни помощни средства за хора с увреждания
13:42
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.