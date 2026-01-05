В навечерието на връчването на първия проучвателен мандат и при действието на удължителен бюджет, синдикатите изразяват притеснения за финансовата стабилност и доходите на хората. Темата коментира главният икономист на КТ "Подкрепа“ Атанас Кацарчев.По думите на Кацарчев преходът към еврото върви без съществени трусове, но сериозният проблем остава липсата на приет държавен бюджет. Според него бюджетът не е бил приет заради "избуял политически егоизъм“, който е надделял над обществените и икономическите интереси.Икономистът отбеляза, че в страната се наблюдава ръст на цените, който засяга неравномерно различните социални групи. "Сред българите има и богати, и бедни, но статистиката показва, че мнозинството са бедни“, подчерта той.По предварителни данни се отчита ръст на големите банкови депозити, което според Кацарчев изкривява средните показатели. Затова средната стойност не дава реална представа за финансовото състояние на домакинствата. Очакванията са заплатите в публичния сектор да се увеличат с около 3,5–3,7% от 1 януари. Кацарчев обаче постави под въпрос източника на финансиране за това увеличение. Ако приходите в държавната хазна не постъпват с необходимия темп, остава неясно откъде ще дойдат средствата."До около 20 януари трябва да има ясен механизъм какво се случва с доходите“, каза икономистът пред NOVA.Като възможен инструмент за финансиране синдикатите подкрепят идеята за емитиране на държавни облигации, предназначени за гражданите. Според Кацарчев това е по-добър вариант, отколкото държавата да поема дълг от външни пазари.Той подчерта, че трябва да има ясно определени минимални и максимални прагове за участие, а процесът да се осъществява чрез лицензирани брокери.Според Кацарчев при задълбочаващата се политическа криза не е изключено страната да остане без редовен бюджет за още половин година. В този контекст той подчерта, че най-важното е посоката на развитие на държавата – по отношение на валутата, геополитическата среда и ефектите от решенията на големите световни сили."Държавата трябва да има ясна политическа власт, но коалиция засега не се вижда на хоризонта. Политиците трябва да намерят общ език, за да се излезе от политическата криза“, заключи главният икономист на КТ "Подкрепа“.