Илияна Йотова.
От КТ "Подкрепа" настояват още:
Приетият от Народното събрание законопроект засяга пряко устойчивостта и бъдещето на пенсионната система на Република България. Предложените промени се разглеждат и приемат в момент на несигурна политическа и икономическа обстановка както във вътрешен, така и във външен план, съвпадащи по време с преминаването от лев към евро и на фона на напрегната социална среда. Тези фактори създават допълнителни непланирани и труднопрогнозируеми рискове, които изискват задълбочена оценка, широк обществен дебат, както и внимателен подход при вземането на решения с дългосрочни последици.
Мотивите на синдиката четете тук.
КТ "Подкрепа" поиска от президента да наложи вето на промените в КСО – откриват рискове за пенсионната система
©
