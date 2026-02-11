КЗК: Българското селско стопанство е пред катастрофа
©
"Ключовият секторен анализ на цените на храните показа изключително тежки структурни деформации в пазара на селскостопански стоки в България. Българското селско стопанство и производственият сектор е пред катастрофа. Анализът показа тежки структурни деформации в целия пазар и те не са плод на спекулация сега, а са плод на над 35-годишно развитие, наслагване и погрешни решения и липса на визия", подчерта той, предаде репортер на ФОКУС.
Още по темата
/
Статистиката с предварителни данни за инфлацията у нас – очаква ръст при храните и услугите от малката кошница
03.02
Пием два пъти по-скъпо мляко от британците при средна заплата при тях от 4754 евро, срещу 1800 евро в България
24.01
Мая Манолова: Законопроектът "Антиспекула" няма да доведе до дефицит на стоки, икономически щети и повишаване на инфлацията
21.01
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
13.01
Още от категорията
/
Политолог прогнозира: Йотова ще посочи за служебен премиер Андрей Гюров, а вътрешен министър ще стане Бойко Рашков
12:16
"Възраждане" поиска "Добродетели и религии" да влезе като задължителен в класната стая от догодина
12:13
Разместване в БСП-ОЛ! Наталия Киселова става председател, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са премахнати от постовете си
09:08
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
08:54
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Слави Трифонов за случая "Петрохан": ПП-ДБ като изплашен човек започват да предприемат панически действия
10.02
Бившият председател на ЦИК: Добре е, че не са променили системата на гласуване в последния момент
10.02
Калин Славов: Ние ставаме високорискова дестинация за бизнеса заради оценката за корупционния индекс
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.