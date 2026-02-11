Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов заяви по време на изслушване в Народното събрание за високите цени на някои стоки и услуги, че КЗК няма никакво пряко отношение към ценовите равнища на стоките и услугите в България, освен в случая когато повишаването е в резултат на забранени споразумения или картели. "Въпреки това като отговорен регулатор ние ангажирахме всички възможности на комисията, за да подпомогнем процеса по Закона за въвеждане на еврото"."Ключовият секторен анализ на цените на храните показа изключително тежки структурни деформации в пазара на селскостопански стоки в България. Българското селско стопанство и производственият сектор е пред катастрофа. Анализът показа тежки структурни деформации в целия пазар и те не са плод на спекулация сега, а са плод на над 35-годишно развитие, наслагване и погрешни решения и липса на визия", подчерта той, предаде репортер на