В рамките на секторния анализ на пазарите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти Комисията за защита на конкуренцията продължава активните си действия по производството.Проведени са редица срещи с национално представени пациентски организации и със сдружения на собственици на аптеки. Целта е да се обсъдят условията за конкуренция на вертикално свързаните пазари по веригата за доставка на лекарства, поведението на пазарните участници, както и причините за недостига или липсата на определени медикаменти на българския пазар.За повишаване ефективността на действията и в рамките на законовите си правомощия, КЗК събира и анализира актуална информация, необходима за проучването. В тази връзка Комисията изиска данни от участниците на пазара и предстои да проведе допълнителни срещи както с представители на съсловните организации, така и с компетентните държавни институции, съобщиха от КЗК. По време на тези срещи ще бъдат обсъдени ключови въпроси, свързани с проблемите на фармацевтичния пазар, както и евентуалното прилагане на антиконкурентни практики - включително неравнопоставеност на търговците на дребно, налагане на търговски условия, ограничения в доставките на определени продукти и други действия, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията и увреждане правата на пациентите.Секторният анализ ще представи в детайли структурата и функционирането на пазарите във фармацевтичния сектор. При необходимост ще бъдат формулирани мерки и препоръки за възстановяване или насърчаване на конкурентната среда. Ако в хода на анализа се установят данни за нарушения като нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или забранени споразумения, КЗК ще се самосезира и ще образува съответните производства за тяхното установяване.