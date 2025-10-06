ЗАРЕЖДАНЕ...
КЗК се срещна с браншови организации по секторния анализ на пазара на храни
В рамките на секторния анализ КЗК проведе редица срещи с браншови организации, сред които Асоциацията на млекопреработвателите, Съюза на птицевъдите и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Обсъдени бяха специфики в търговските и ценови отношения при търговията на дребно, които водят до евентуално изкривяване на пазара, както и наличието на структурни проблеми в сектора, водещи до недостатъчно производство в страната. По време на срещите от страна на браншовите организации беше повдигнат въпроса и относно необходимостта от по-голямо финансово подпомагане на отделните отрасли от страна на държавата, насърчаване на кооперирането между производителите и стимулиране на късите вериги на доставка като ефективни механизми за подобряване на пазара и осигуряване на продоволствена сигурност.
В рамките на секторния анализ бе изискана информация от близо 50 търговски вериги и търговци на дребно, управляващи около 500 търговски обекта в 25 града в страната. Търговците предоставиха данни относно механизмите на ценообразуване, разходните компоненти, пазарните условия и договорните отношения, както и относно доставните и крайните продажни цени, доставените и продадени количества, реализираните обороти, разходите и генерираните печалби или загуби при продажбата на конкретни хранителни продукти – сред които марки прясно мляко, сирене и кашкавал, яйца, слънчогледово олио, брашно, хляб, кайма смес, минерална вода и други. Към анализа КЗК присъедини и данните от проверките на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, както и информацията от наблюдението на цените на хранителните стоки, предоставена от КНСБ.
До момента предвид очертаните по-горе проблеми като най-сериозни се открояват такива в сектора на млечните продукти, по отношение на които КЗК ще направи по-задълбочено проучване.
Особено внимание бе обърнато и на пазара на слънчогледово олио, като КЗК стартира предварително проучване след публикации за очаквано повишение на цените, свързано с прогнози за намален добив на маслодаен слънчоглед през 2025 г. Въз основа на информация от Агенция "Митници“ и Министерството на земеделието и храните, беше установено, че към момента няма пазарни или икономически предпоставки за повишаване на цените на слънчогледовото олио и царевицата, тъй като добивът е достатъчен за вътрешното потребление.
Поради социалната и обществена значимост на сектора на храните и с оглед гарантиране на продоволствената сигурност на страната, КЗК планира да представи междинен доклад, базиран на изводите от секторния анализ. Този доклад ще бъде основа за провеждането на обществени консултации с всички заинтересовани страни от частния и публичния сектор, с цел обсъждане на необходимите административни и/или законодателни мерки и препоръки за възстановяване и подобряване на конкурентната среда на пазара и защитата на потребителите.
