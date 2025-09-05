В рамките на секторния анализ на пазарите на търговия на едро и дребно с лекарствени продукти Комисията за защита на конкуренцията проведе редица срещи с представителни организации, сред които Българския фармацевтичен съюз и Българския лекарски съюз.В хода на производството до този момент са идентифицирани две ключови проблемни сфери на фармацевтичния пазар в страната. Първата проблемна област е паралелният износ на лекарства и приложимият режим за проследяване на наличности на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Идентифицирани са някои действащи разпоредби по отношение на режима за проследяване на наличности на лекарствени продукти в ПЛС, които водят до по-либералното му третиране.Като съществен проблем се идентифицираха и извършваните вертикални концентрации в сектора, които предвид на съществуващото нормативно ограничение за регистрирането на до четири аптеки от едно лице, се осъществяват, заобикаляйки забраната, чрез създаване на мрежа от формално независими дружества.В този смисъл първоначалният анализ показва необходимост от предприемане на мерки за подобряване на нормативните регулации в посочените две области.КЗК продължава да организира експертни срещи със заинтересованите страни за обсъждане на структурата и начина на функциониране на сектора, условията на конкуренция на всяко едно от нивата по веригата за доставка на лекарства, както и да анализира други възможни причини за недостига или липсата на лекарства на пазара.В рамките на производството се разглеждат и други съмнения за нарушения като неравноправно третиране на аптеките от страна на търговците на едро, ограничения в доставките на определени продукти и други действия, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията и увреждане правата на пациентите.Ако в хода на анализа се установят данни за нарушения като антиконкурентни практики, злоупотреба с господстващо положение или забранени споразумения, КЗК ще се самосезира и ще образува съответните производства за тяхното установяване.