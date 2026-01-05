До края на месеца можем да плащаме и в левове, и в евро. Търговците обаче са длъжни да връщат ресто само в едната валута. В случай на нередности, институциите, които упражняват контрол, призовават да подаваме сигнали.Какви проверки ще се извършват този месец и какви нарушения са установени до момента? Темата коментира Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите."На терен сме активно още след приемането на Закона за въвеждане на еврото. И ние, и колегите от НАП активизирахме целия си ресурс, за да подсигурим едно плавно преминаване към еврото", заяви Александър Колячев пред NOVA.По думите му се засичат малък на брой нарушения, по-често в малки населени места. Големите търговски вериги се държат адекватно за ситуацията. Не се наблюдава поскъпване към момента на основни хранителни продукти, обясни Колячев.Сигналите се проверяват веднага. "Днес имахме доста сигнали и жалби по отношение на закръглянето на цените", каза Колячев.Сред сигналите идват и такива за поскъпване на местата в частни паркинги. "Някои си позволяват дори двойно да покачат цената", каза Колячев. От днес е стартирана проверка на много на брой паркинги.Колячев обясни, че при установено нарушение, глобите могат да са от 5 000 до 200 000 лева. "При повторно нарушение може да се стигне дори до затваряне на обект", каза Колячев.Други сигнали са подадени за поскъпване на цените във фризьорските салони. И в такива обекти е правена проверка. Установено е, че само в 2 салона цените са поскъпнали.