КЗП: Има поскъпване на местата в частни паркинги и във фризьорските салони
Какви проверки ще се извършват този месец и какви нарушения са установени до момента? Темата коментира Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите.
"На терен сме активно още след приемането на Закона за въвеждане на еврото. И ние, и колегите от НАП активизирахме целия си ресурс, за да подсигурим едно плавно преминаване към еврото", заяви Александър Колячев пред NOVA.
По думите му се засичат малък на брой нарушения, по-често в малки населени места. Големите търговски вериги се държат адекватно за ситуацията. Не се наблюдава поскъпване към момента на основни хранителни продукти, обясни Колячев.
Сигналите се проверяват веднага. "Днес имахме доста сигнали и жалби по отношение на закръглянето на цените", каза Колячев.
Сред сигналите идват и такива за поскъпване на местата в частни паркинги. "Някои си позволяват дори двойно да покачат цената", каза Колячев. От днес е стартирана проверка на много на брой паркинги.
Колячев обясни, че при установено нарушение, глобите могат да са от 5 000 до 200 000 лева. "При повторно нарушение може да се стигне дори до затваряне на обект", каза Колячев.
Други сигнали са подадени за поскъпване на цените във фризьорските салони. И в такива обекти е правена проверка. Установено е, че само в 2 салона цените са поскъпнали.
