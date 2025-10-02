ЗАРЕЖДАНЕ...
КЗП предупреди над 70 търговци
©
При проверките най-често се установяват липса на едновременно изписване на цените в лева и евро, различен размер, цвят или шрифт на цените в двете валути, както и неправилно преизчисляване на цените в евро по официалния курс.
До момента са докладвани и издадени над 70 предупреждения към търговци, които не спазват правилата. Само на последното заседание на Комисията бяха взети решения за отправяне на 22 нови предупреждения, като голяма част от тях са насочени към големи търговски вериги с обекти в цялата страна. Едно предупреждение често обхваща множество магазини на един и същ търговец.
"Въвеждането на еврото е процес, който засяга всеки потребител и прозрачността в ценообразуването е ключова. Затова призоваваме всички търговци, включително големите вериги, незабавно да приведат практиките си в съответствие със закона. След 8 октомври 2025 г. няма да има повече предупреждения – ще налагаме санкции и принудителни административни мерки“, заяви Александър Колячев - и.д. председател на КЗП.
КЗП подчертава, че на този етап целта е да се даде време и насоки на бизнеса да приведе етикетирането на цените в съответствие със закона. Институцията активно информира търговците – предоставя препоръки и становища по запитвания, участва в срещи и публикува указания на сайта на Комисията.
Напомняме, че преходният период за адаптиране към изискванията на ЗВЕРБ изтича на 8 октомври 2025 г. След тази дата при установяване на нарушения ще се налагат санкции и принудителни административни мерки, а предупрежденията като превантивна мярка няма да се прилагат. Предвидените имуществени санкции са до 7 000 лева за първо нарушение и достигат до 14 000 лева при повторно нарушение.
Още по темата
/
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
30.09
Днес трябва да започне публикуването на данни от търговските вериги в интернет портала "Колко струва"
30.09
Министър Дилов: Еврото ще направи търговията по-бърза и по-евтина, а договорите с партньори от чужбина – по-сигурни
25.09
Шулева: Както сме тръгнали по пързалката, особено с дефицитите, ще се озовем в критична ситуация в следващите години
24.09
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
24.09
Още от категорията
/
Георг Георгиев: Енергийната сигурност и зелената трансформация са области, в които България и Саудитска Арабия могат да постигнат партньорство от полза за целия регион
01.10
Над 5000 малки и средни предприятия с кредити за 1,4 млрд. лв. от Националния гаранционен фонд
01.10
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очи една нова България
01.10
Зафиров към възрастните хора: Благодарение на БСП-ОЛ беше запазено швейцарското правило, пенсиите и социалните плащания бяха увеличени
01.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.