КЗП с проверки относно цените на техническите прегледи на автомобилите
Решението е взето на днешното заседание на Комисията и предвижда обхващането на пунктове за технически прегледи на територията на цялата страна.
Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната се основава на обективни икономически фактори.
Исканите данни, документи, доказателства и информация дават възможност на търговците да докажат обосноваността на увеличението. Проверките имат за цел да предотвратят необосновано поскъпване, което засяга пряко голям брой потребители, и да гарантират, че ценовата политика на търговците е прозрачна и икономически оправдана.
При установяване на нарушения ще бъдат налагани санкции в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 200 000 лв.Комисията ще информира обществеността за резултатите от проверките и последващите действия.
