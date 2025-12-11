КЗП забранява "Escape the Room" със сюжет, свързан с производство на наркотично вещество, за лица под 18 години
©
Решението e взето след извършени проверки по сигнали, постъпили от граждани и институции, свързани с притеснения относно въздействието на сюжета върху деца и младежи. Играта, разположена в помещение на подземно ниво в централната градска част, съдържа тематични елементи, пресъздаващи незаконна дейност, представена като мисия за участниците. Проверяващият екип установи, че услугата е рекламирана като подходяща и за непълнолетни лица, без достатъчно яснота относно съдържанието на сценария и без изискване за изрично информирано съгласие от родителите. Игра със сюжет, имитиращ производство на забранено от закона вещество, не е подходяща за лица под 18 години, тъй като може да формира нагласи, противоречащи на моралните и правните норми, и да създаде предпоставки за неблагоприятно влияние върху психическото и нравственото развитие на подрастващите.
В хода на проверката се установи и липса на адекватни механизми за удостоверяване възрастта на участниците, както и липса на документи, гарантиращи, че непълнолетните са запознати със сценария чрез своите родители или придружители.
С оглед защитата на правата и интересите на децата и предвид констатациите на експертите, КЗП постанови преустановяване предлагането на описаната услуга за лица под 18 години, като целта е предотвратяване на практики, които могат да повлияят неблагоприятно на здравето, моралното и психическото развитие на подрастващите.
Още от категорията
/
Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
15:45
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
15:27
Костадин Костадинов: Основната цел на "Възраждане" ще бъде да накара възможно най-много хора да гласуват
14:42
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.