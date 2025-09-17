ЗАРЕЖДАНЕ...
Кабинетът "Желязков" отпуска близо 600 хил. лева, свързани с дейности с осветляването на агенти на ДС и разузнавателните служби
С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в размер на 592 000 лева, необходими за заплащане на дължимите обезщетения свързани с прекратяване на трудови или служебни правоотношения на освободени лица - служители и членове от предишния състав на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия във връзка с избора на нов състав с Решение на 51-вото Народното събрание от 28.05.2025 г., обнародвани в Държавен вестник бр. 45 от 03.06.2025 г.,
Допълнителните разходи се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
