Кабинетът "Желязков" подаде оставка- след редица масови протести с искане за сваляне на правителството, днес преди гласуването на вота на недоверие премиерът Росен Желязков изненадващо обяви, че кабинетът се оттегля.
Какво следва според Конституцията на България?
-Оставката на кабинета трябва да бъде гласувана в пленарна зала. По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че това ще е първа точка утре в дневния ред. След като бъде гласувано правителството става служебно в оставка и продължава да изпълнява функциите си до излъчването на нов кабинет или до назначаването на служебен от президента.
Президента и мандатите
Президентът трябва да връчи три последователни мандата за съставяне на правителство.
Как се процедира?
-Първият мандат се връчва на най-голямата парламентарна група, която в момента е ГЕРБ-СДС. Тя има една седмица (7 дни) за да предложи състав на кабинет. Ако тя откаже, не предложи кабинет или президента не го удобри, се преминава към връчване на мандата на втора по сила политическа партия.
Вторият мандат се връчва на втората по численост политическа сила - в случая ПП-ДБ. Ако и те върнат папката празна или не успеят да съставят кабинет, третият мандат отива при партия по избор на президента.
Ако и трите партии не излъчат кабинет, президентът разпуска парламента и назначава служебен кабинет, насрочвайки избори в срок до 2 месеца.
Кой може да бъде служебен премиер?
След последните промени в Конституцията в домовата книга попадат:
-Председателя на Народното събрание
-Управителите или подуправителите на БНБ
-Омбудсмана или неговите заместници
-Председателя или зам.-председателите на Сметната палата
Кабинетът "Желязков" подаде оставка: Какво следва по Конституция?
© Булфото
Още по темата
/
Проф. Пламен Киров: Българският народ ще посрещне 1 януари в икономически и политически тежка ситуация
17:04
Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
15:45
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
15:27
Още от категорията
/
Гуверньорът на БНБ се срещна с директора на ESM в Люксембург. За първи път там бе издигнат българският трибагреник
16:30
КЗП забранява "Escape the Room" със сюжет, свързан с производство на наркотично вещество, за лица под 18 години
15:27
Васил Пандов: Проектобюджетът на НЗОК е по-лош от предишния, липсват средства за сестри и специализанти
13:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.