Кабинетът гласува нови имена за Надзорния съвет на НЗОК
©
За представители на държавата са определени Станимир Михайлов - заместник-министър на финансите, Владимир Афенлиев - заместник-министър на здравеопазването, Мария Беломорова - е директор на дирекция "Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.
За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен Станимир Михайлов.
Още от категорията
/
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
16:19
Павела Митова отказа да свика извънредно заседание на енергийната комисия: Имам страшно много резерви
15:46
ЦИК: Консултациите за съставите на СИК да започнат не по-рано от 12 март, за да се избегнат масови смени на членове преди изборите
12:13
Румен Христов: Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти
11:13
Сарафов: Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото, няма да се поддадем на провокации
11:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.