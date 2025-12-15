Кабинетът одобри над 1,7 млн. лева за подготовка на талантливи ученици за олимпиади
©
Средствата се отпускат по Националната програма на МОН "Ученически олимпиади и състезания“, модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади". Целта е да се предоставят допълнителни възможности за целенасочена подготовка на учениците по различните предмети от всички образователни етапи и степени.
Тази подкрепа има ключово значение за постигането на по-високи резултати на национални и международни форуми, както и за успешното представяне на българските национални отбори в престижни състезания по света.
Индивидуалната работа с ученици с изявени способности не само повишава качеството на образованието, но е и основа за развитие на бъдещи лидери и иноватори на страната ни.
Одобрените от правителството средства се предоставят по бюджетите на общините за 2025 г.
Още по темата
/
Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МВР за 2025 година
10.12
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
06.12
Министерството на културата: Предприети са последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики
05.12
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Още от категорията
/
Д-р Любенова: Предлагайки свои кандидатури за ЮНЕСКО, България заявява ясно своята цел да работи за опазването на своите жизнени знания, умения и практики
15:10
Основател на фондацията DevHubOne: Целта на "Аркада с мисия" е да превърне чрез игра по-целенасочено забавлението в по-голяма заинтересованост от опазването на планетата Земя
14:29
Екатерина Михайлова: В критични моменти в историята именно почтените хора са успявали да променят посоката на страната
12:22
На вниманието на шофьорите! Тази седмица са възможни затруднения при купуването на електронни винетки
11:09
Министерство на културата: Твърденията за отстраняване на директора на Народния театър са неверни
10:29
Лекар: Всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате?
09:47
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.