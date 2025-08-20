Министерският съвет избра Весела Караиванова-Начева за член на управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) в качеството й на управител на Националния осигурителен институт (НОИ).Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от управителен съвет е 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика, съобщиха от МС.