Кабинетът реши: Шефът на НОИ става член на "Сребърния фонд"
Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от управителен съвет е 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика, съобщиха от МС.
