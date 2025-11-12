Как МОН ще създаде по-безопасна онлайн среда за учениците?
В Профилираната гимназия "Д-р Иван Панов“ и ОУ "Н. Й. Вапцаров“ те се запознаха с напредъка по програмата "Стъпки заедно“, насочена към изграждане на по-позитивна и сигурна училищна среда. Основен акцент на инициативата през тази година е превенцията на кибертормоза.
"Дигитализацията и защитата на децата и учениците в онлайн средата са сред водещите приоритети на Министерството на образованието и науката. За първи път тази година разработихме изцяло нова национална програма за сигурност и безопасно използване на интернет и киберсигурност в училищата, която е с бюджет от над 1,2 млн. лева“, съобщи заместник-министър Наталия Михалевска.
Програмата е насочена както към ученици, така и към училищни екипи. Предвидени са различни обучения, интерактивни симулации и игри, които да информират за рисковете и опасностите в интернет. Учителите ще повишават уменията си за оказване на социално-емоционална подкрепа на децата и учениците. "Целта е учениците да могат да разпознават и да реагират правилно на киберзаплахи, както и да повишат дигиталната си и медийна грамотност“, отбеляза още Михалевска.
МОН подкрепя и различни кампании за превенция, като се обмислят и варианти за разработване на нов модул в "Дигиталната раница“ за защита от киберпрестъпленията към деца, както и насоки за родителите.
Посещението в Берковица беше част от кампанията на УНИЦЕФ "Училище за онлайн безопасност“. От тази учебна година организацията допълва усилията на МОН за създаване на безопасна онлайн среда и подобряване на дигиталните и медийните компетентности в училище чрез допълнителни дейности и активации за децата и младежите.
“Днес сме изправени пред тревожна реалност: тормозът и агресивното поведение стават все по-видими в училище и онлайн. Твърде често разговорът се фокусира върху това кой е виновен. Но това, от което наистина се нуждаем, е промяна — от реакция към превенция. Затова интегрирането на социално и емоционално учене както в учебните програми, така и в училищните политики не е просто важно — то е от съществено значение. Създаването на безопасна и подкрепяща среда в училище, включително и онлайн, изисква обединените усилия на всички", сподели Кристина де Бройн по време на събитието.
Програмата "Стъпки заедно“ стартира през 2020 г., а вече е утвърдена като самостоятелна национална програма – “Без агресия за сигурна образователна среда“. До момента в нея се включиха над 10 000 ученици в цялата страна, като на училищно ниво се провеждаха срещи, уебинари, изнесени работилници и лаборатории за предотвратяване на насилието. Учителите преминаха специални обучения за реакция и справяне с агресията, а родителите бяха привлечени като активен партньор в училищния живот – участваха и бяха ангажирани към училищните дейности и инициативи.
"Фокус" припомня, че просветното ведомство организира и кръгла маса на тема: Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?. Тя ще се проведе на 20-ти ноември.
В рамките на събитието в Берковица ученици представиха добри практики, като инициативата "Миротворци“, създаването на "говореща пейка“ – символ на подкрепа и толерантност – и съвместна игра с ученици от начален етап за разпознаване на онлайн рискове.
В Берковица програмата се реализира вече втора учебна година с подкрепата на ментор от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Монтана.
По време на събитието бе обявен национален конкурс за училищни кампании за онлайн безопасност в две възрастови групи – 12–14 и 15–18 години. Децата от всички училища в страната могат да вземат участие в него, а специално жури, съставено от представители на МОН и Уницеф и подкрепено от популярните изпълнители Ева и Роби и инфлуенсърите Стан, Стефи и Ей Бо, ще подбере най-сполучливите кампании, които ще бъдат реализирани.
