Как да мислим спокойно при плащане в нова валута и за секунди да сметнем рестото наум
© Фокус
Смяната на валутата не се усеща най-силно в новините, а в най-обикновените ситуации – в магазина, в аптеката, на касата. Там, където решенията се взимат бързо, а сметките – наум. Един от най-чувствителните моменти в този процес е връщането на рестото.
Точно в тези няколко секунди човек остава без обичайните си ориентири. Сумата е позната, но валутата – не съвсем. В главата тръгва превалутиране, докато ситуацията вече е приключила и касата е затворена. Това поражда не толкова недоверие, колкото усещане за несигурност – дали всичко е било точно.
Важно е да се каже ясно, че в първите месеци повечето неточности няма да са умишлени. И продавачите, и клиентите ще се адаптират. Именно затова обаче вниманието става по-важно от всякога.
Менталната проверка или как да сметнем за 3 секунди
Не е нужно да знаете точния курс до петия знак след запетаята. За ежедневни покупки е достатъчна приблизителна, но бърза проверка.
Най-лесният ориентир –1 евро е приблизително 2 лева
Да, курсът не е точно такъв, но за ресто от няколко евро е напълно достатъчен и ще ви покаже веднага дали има фрапираща разлика.
ФОКУС дава нагледен пример:
– Ако трябва да получите около 4 лв. ресто очаквайте приблизително 2 евро.
– Ако получите 1 евро, има проблем.
– Ако получите 1,90–2,10 евро, приемате, че е в рамките на нормалното.
Най-често проблемите ще идват не от големи разлики, а от дребни отклонения. Закръгляване, бързане, автоматизъм. Понякога самата динамика на ситуацията – опашка, шум, следващ клиент, кара човек да приеме рестото, без да го погледне внимателно.
Има и чисто психологически момент. Много хора се притесняват да попитат, за да не изглеждат дребнави или подозрителни. Това мълчание обаче работи срещу самите тях.
Проблемът е, че старите навици вече не работят по същия начин. Докато изградим нови, несигурността е естествена.
Още по темата
/
Външно министерство: Българската писменост е всеки ден в портфейлите на над 300 млн. европейци
13:19
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
10:22
"Ще вдигна тост с хубаво българско вино": Кристин Лагард с обръщение часове преди страната ни да влезе в еврозоната
31.12
Още от категорията
/
Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.