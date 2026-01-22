Как да не бъдем жертва на ало-измамници?
1. Не вярвайте на спешни обаждания Измамниците често създават паника: "спешна операция“, "арест на близък“, "инцидент“, "извършен обир“. Това е класически трик.
2. Никога не давайте пари или лични данни по телефона Полиция, лекари, банки и институции не искат пари, ПИН кодове или пароли по телефона.
3. Прекъснете разговора и проверете Затворете телефона и се обадете лично на близкия човек или на официален номер на институцията.
4. Не се доверявайте на непознати, представящи се за длъжностни лица Измамниците често се представят за полицаи, лекари, прокурори или банкови служители.
5. Не изпълнявайте инструкции за "тайни операции“ Никой няма право да ви иска съдействие по "секретна акция“ или да оставяте пари на определено място.
6. Говорете с възрастните си близки Възрастните хора са най-честа мишена. Обяснявайте им редовно как действат измамниците.
7. Запомнете: натиск = измама Ако ви притискат да действате бързо и "без да казвате на никого“ — почти сигурно е измама.
8. Сигнализирайте веднага При съмнение или опит за измама се обадете на 112 и съобщете номера и детайлите на разговора.
Припомняме, че от ОДМВР - Перник съобщиха за пореден случай на измама, при който възрастна жена даде близо 6 000 евро на мними полицаи.
