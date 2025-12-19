Как да не ни подведат при връщането на ресто след 1 януари?
©
Диаметър:
1 стотинка: Ø 16.0 мм
1 евроцент: Ø 16.25 мм
Гурт (ръб):
1 стотинка: гладък
1 евроцент: гладък
Покритие/метал:
1 стотинка: бронзово покритие (бронзовожълта)
1 евроцент: медно покритие (медночервеникава)
Възможни измами в магазина:
връщат 1 ст. вместо 1 евроцент в грешната валута и разчитат да не погледнеш
Януари 2026: рестото по правило се връща в евро. Ако търговецът няма достатъчно евро в момента – връща остатъка изцяло в левове (не смесено).
Още по темата
/
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
17.12
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
16.12
Коста Стоянов, депутат от ПП "Възраждане" от Варна: Еврозоната трябва да бъде отложена след оставката
15.12
Още от категорията
/
Ученици от 13 професионални гимназии в страната се включиха в Коледния базар на професионалните умения в МОН
15:07
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните такси при въвеждането на еврото
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.