Как да различим 2 лева от 2 евро за секунди?
Ето какво публикува организацията в социлните мрежи:
2 лева или 2 евро?
Най-сигурният тест:
• Провери гурта (ръба): 2 евро има надпис (а на българския ще пише “БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ").
• 2 лева няма такъв надпис — гуртът е назъбен на сектори.
Диаметър:
• 2 лева: 26.5 мм
• 2 евро: 25.75 мм
Още по темата
/
Еврото поскъпва
10:05
Търговец: Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лв. Трябва да му върнеш 90 и няколко лв. ресто в евро
09:08
Вигенин за еврото: След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило
09:07
Собственик на хранителен магазин: Подготовката за новата валута е съпроводена с много неизвестни
08:33
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
28.12
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
28.12
Още от категорията
/
Проф. Хинков и Аркади Шарков: Доплащанията от страна на пациентите трябва да бъдат прекратени! Решения по актуалните казуси не се взимат
12:46
Проф. Румяна Коларова: Годината показва, че политиците не са научили големите уроци от предишните 4 години
11:33
Диян Стаматов: 2025-та беше година на големи очаквания за реформи и на все по-видимо изоставане от световните образователни тенденции
09:24
Кметът Ревански за Бриджит Бардо: Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце
28.12
Проф. Овчаров: Целенасоченото държавно финансиране за ключови обекти като Перперикон и Хераклея Синтика
28.12
Човекът, който измисли да предаваме капачки и да спасяваме деца: Това е най-позитивното място – влизат двама, излизат трима
28.12
Статистиката: Над 70% от милиардерите в света са постигнали огромното си богатство сами. Значи и ние имаме шанс
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.