Как да си издадем Европейска здравноосигурителна карта – безплатно е
©
ФОКУС реши да ви припомни основните стъпки:
За издаване на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е необходимо да подадете лично или чрез упълномощено лице на място в един от дистрибуторските центрове на Първа инвестиционна банка (ПИБ) заявление по образец. То може да се разпечата от електронната страница на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика "За граждани“ – подрубрика "ЕЗОК“. Там е публикуван и списъкът с пунктовете за приемане на заявленията за издаване на ЕЗОК. Издадената карта се получава от лицето чрез съответния дистрибуторски център на ПИБ, в който е подадено заявлението.
ЕЗОК може да се издаде и електронно през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги - www.eGov.bg Услугата е достъпна и на интернет страницата на НЗОК в рубрика "За граждани“ – подрубрика "Е-услуги“.
За електронно подаване на заявление е необходимо лицето да притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП). При онлайн заявяване на услугата е възможно да бъде избран предпочитан начин за получаване на ЕЗОК, съгласно указанията в заявлението (в ЦУ на НЗОК/районна здравноосигурителна каса (РЗОК) по избор или на посочен пощенски адрес.
Още от категорията
/
Експерт: Имотният пазар в нов етап – по-спокоен, по-предсказуем и по-близо до реалните възможности на домакинствата
11:09
КФН със съвети към финансовите инфлуенсъри: Не се преструвайте на експерт, носите наказателна отговорност
10:36
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, една година няма да стигне за обмяна на парите
10:24
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:04
Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
09:16
След въвеждането на новата валута: Координационният център за еврото с последни данни за ценовата динамика
08:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.